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Yaşar’dan enfes bir gece

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Maxim Royal’de sahne alan Yaşar İpek, yaklaşık 500 konuğun karşısına çıkarak enfes bir geceye imza atarken, gecenin sonunda ise sevgilisi Seren Serengil’e sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu

Yaşar’dan enfes bir gece
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Merit Royal Hotel’de misafirlerini ağırlayarak gazino kültürünü yansıtan Maxim Royal, hafta sonu sahnesinde şarkıcı Yaşar İpek’i konuk etti. Yaklaşık 500 konuk karşısına çıkarak sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı Yaşar İpek, keyifli bir geceye imza attı. Bir Maxim Royal klasiği olan Türkan Aslan’ın şarkıları ve ünlü şovmen Gediz’in esprileriyle eğlenen konuklar, Yaşar İpek’in şarkılarıyla da geceyi zirveye taşıdılar.

Gecenin sonlarına doğru kendisini dinleyenler arasında bulunan sevgilisi Seren Serengil’i sahneye davet eden Yaşar İpek, bir sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. Aldığı teklife “evet” yanıtını veren Seren Serengil ve Yaşar İpek, konuklar tarafından uzun süre alkışlanarak tebrik edildi. Serengil ve İpek, şereflerine patlatılan şampanyalar eşliğinde konuklarıyla birlikte bu mutlu anı kutladı.

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