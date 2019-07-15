Wimbledon finaline ünlü akını

Kariyerinin 25. Grand Slam finalini oynayan Sırp Novak Djokovic ile 31. finaline çıkan İsviçreli Roger Federer, 2015 ABD Açık'tan beri ilk defa bir Grand Slam finalinde karşı karşıya geldi.
Federer'e karşı oynadığı 5. Grand Slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı. Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.
Mücadeleyi tribünden izleyenler arasında olan Kate Middleton şampiyonluk sonrası Djokovic'e kupasını vererek tebrik etti.
Tom Hiddleston, Sophie Hunter, Benedict Cumberbatch ve Katherine Jenkins
Lauren Sanchez, Jeff Bezos
Charlize Theron
Hana Cross, Brooklyn Beckham
Prens William, Kate Middleton
Katherine Jenkins ve Andrew Levitas
Judy Loe, Kate Beckinsale
Lauren Sanchez, Jeff Bezos
Charlize Theron
Prens William, Kate Middleton