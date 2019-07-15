Wimbledon finaline ünlü akını

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon finalinde Roger Federer ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Ünlü isimlerinde tribünde yerini aldığı mücadeleyi Federer kazanarak Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı. İşte detaylar ve tarihi finale katılan ünlüler...

Kariyerinin 25. Grand Slam finalini oynayan Sırp Novak Djokovic ile 31. finaline çıkan İsviçreli Roger Federer, 2015 ABD Açık'tan beri ilk defa bir Grand Slam finalinde karşı karşıya geldi.

Federer'e karşı oynadığı 5. Grand Slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı. Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Mücadeleyi tribünden izleyenler arasında olan Kate Middleton şampiyonluk sonrası Djokovic'e kupasını vererek tebrik etti.

Tom Hiddleston, Sophie Hunter, Benedict Cumberbatch ve Katherine Jenkins

Lauren Sanchez, Jeff Bezos

Charlize Theron

Hana Cross, Brooklyn Beckham

Prens William, Kate Middleton

Katherine Jenkins ve Andrew Levitas

Judy Loe, Kate Beckinsale

Lauren Sanchez, Jeff Bezos

Charlize Theron

Prens William, Kate Middleton