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Wagon özlemi bitiyor

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Wagon Bar, uzun bir aradan sonra yarın kapılarını açıyor

Wagon özlemi bitiyor

Lefkoşa’nın en gözde eğlence mekanı Wagon Bar, uzun bir aradan sonra yarın yeniden kapılarını açıyor.

Bakanlar Kurulu’nun restoran, bar ve kafelerin 20 Mayıs’ta hizmete açılması yönünde aldığı kararın ardından Wagon Bar, yarın eğlence severlerle buluşuyor.

Wagon Bar ekibi, açılış öncesinde yoğun bir çalışma yürüttü. Mekan baştan sona dezenfekte edildi, tüm hijyen tedbirleri alındı. Hizmet alacak konukların sağlığı için en ince ayrıntıya kadar çalışma yapıldı, personele de de maske dağıtımı yapıldı.

Wagon Bar müdavimleri ise şimdiden rezervasyonlara başladı. Mekanda yarına özel ilk içkilerin konuklara ücretsiz şekilde ikram edileceği öğrenildi.

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