banner107
Retro yine Girne’yi salladı
Retro yine Girne’yi salladı
36 0
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
30 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
175 0
5.2B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
40 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
365 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
25 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
37 0
banner82
banner147

Volkan Konak’tan unutulmaz bir gece

banner27

Merit Park Hotel’de sahne alan Volkan Konak, sevilen şarkıları ve sahne enerjisiyle konuklarının unutamayacağı bir geceye imza attı

Volkan Konak’tan unutulmaz bir gece
banner137

Volkan Konak geçtiğimiz hafta sonu Merit Park Hotel’de sahne aldı. Sevilen şarkıları ve sahne enerjisiyle konuklarının unutamayacağı bir geceye imza atan Konak, konserine ‘Sizin gibi bahtiyar insanlara müzik yapmak zor ama imkansız değil’ sözleri ile başladı.

Başarılı sanatçı unutulmaz türküler ve ‘Göklerde Kartal Gibiydim’, ‘Mimoza Çiçeğim’ gibi sevilen şarkıları ile konserine devam etti.

Konser boyunca izleyicilerle sıcak diyaloglara giren Volkan Konak, anlattığı fıkralarla da geceye renk kattı. Salonu dolduran yaklaşık 900 kişi ile beraber şarkılarını seslendiren usta sanatçı, otuz yıllık birikimi ve eşsiz repertuarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.