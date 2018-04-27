Volkan Konak’tan unutulmaz bir gece

Merit Park Hotel’de sahne alan Volkan Konak, sevilen şarkıları ve sahne enerjisiyle konuklarının unutamayacağı bir geceye imza attı

Volkan Konak geçtiğimiz hafta sonu Merit Park Hotel’de sahne aldı. Sevilen şarkıları ve sahne enerjisiyle konuklarının unutamayacağı bir geceye imza atan Konak, konserine ‘Sizin gibi bahtiyar insanlara müzik yapmak zor ama imkansız değil’ sözleri ile başladı.

Başarılı sanatçı unutulmaz türküler ve ‘Göklerde Kartal Gibiydim’, ‘Mimoza Çiçeğim’ gibi sevilen şarkıları ile konserine devam etti.

Konser boyunca izleyicilerle sıcak diyaloglara giren Volkan Konak, anlattığı fıkralarla da geceye renk kattı. Salonu dolduran yaklaşık 900 kişi ile beraber şarkılarını seslendiren usta sanatçı, otuz yıllık birikimi ve eşsiz repertuarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.