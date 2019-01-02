Volkan Konak'ın, yeni albümü Nisan'da

Aşk şarkılarının öncü ismi Volkan Konak, yılbaşı gecesi yavru vatan Kıbrıs’ta geçiren şarkıcılar arasındaydı.Savoy Ottoman Palace’da 1500 kişilik salonu tıklım tıklım dolduran Konak, sahne öncesi basın mensupları ile buluştu.Neşeli olduğu görülen şarkıcı yeni çıkacak olan albümünden bahsetti.Kuzeyin oğlu “Bu yıl benim için çok iyi geçti.Yılın son aylarını albüm çalışmama ayırdım.10 şarkılık bir albüm olucak.Single bize yakışmaz, benim karakterime uymaz.2019’un Nisan ayı gibi çıkar” dedi.

Basın mensuplarının " Kıbrıs'ta en çok sahne alan isimlerinin başında geliyorsunuz." demesi üzerine Konak, " Kıbrıs'tan bir ev aldım. Belki ileride bir otelimde olur. Buraları çok seviyorum, halkta beni seviyor." cevabını verdi. 2019 yılı için birde mesaj veren Volkan Konak, " Öncelikle emekçi kardeşlerimin yeni yılını kutlarım. Sevginin , barışın öncü olduğu bir yıl olsun. Kuytu köşelerde insanlar yani aslında hiç bir yerde birbirlerine zarar vermediği bir yıl olsun .Büyüklerimin ellerinde, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese sağlık,mutluluk ve aşk dolu bir yıl diliyorum" dedi