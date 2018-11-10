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Victoria Beckham Spice Girls'ü zarara uğrattı

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Victoria Beckham Spice Girls'ü zarara uğrattı
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Geçtiğimiz gün 11 yıl aradan sonra yeniden turneye çıkacaklarını açıklayan Spice Girls'ün, Victoria Beckham'ın turneye dahil olmaması nedeniyle 53 milyon TL zarara uğradığı iddia edildi

Dünyaca ünlü müzik grubu Spice Girls, geçtiğimiz gün yıllar sonra yeniden turneye çıkacaklarını açıklamıştı.

1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında fırtınalar estiren pop müzik grubunun turneden alacakları ücretler açıklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton ve Geri Halliwell, turne sonunda kişi başı 3.2 milyon dolar (17.4 milyon TL) alacak. Turne sevilir ve devamı istenirse bu kez kişi başı 6.5 milyon dolar (35.3 milyon TL) alacaklar.

Victoria Beckham, teklifi kabul etmedi ve turneye çıkmayacağını açıkladı.

1 Haziran 2019'da Manchester Etihad Stadyumu'ndaki konserle turlarına başlayacak olan grubun bu durumdan rahatsız olduğu konuşuluyor. Nitekim turneyi düzenleyen şirket, Victoria Beckham’ın kadroya dahil olması durumunda kişi başı 13 milyon dolar vermeyi teklif etti.

Beckham, ekibe katılsaydı kişi başı 70 milyon TL alacaklardı. Haliyle ekip, şu an 9.8 milyon dolar (yaklaşık 53 milyon TL) zarara uğramış durumda. Bunun sebebi olarak da Victoria Beckham gösteriliyor.

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