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Ünlü Oyuncu, 35 Bin Lira Harcayarak Kendisine Mezar Yaptırdı: Hemen Ölesim Geliyor

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Kendisine mezar yaptıran ünlü oyuncu Yakup Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.

Ünlü Oyuncu, 35 Bin Lira Harcayarak Kendisine Mezar Yaptırdı: Hemen Ölesim Geliyor
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Amasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, 35 bin lira harcayarak, memleketinde kendisi için mermer ile taştan mezar yaptırdı. Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.

35 BİN LİRA MASRAF ETTİ

Amasyalı, 22 yıllık sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, memleketinde, belediyeye bağlı Tekirdede Mezarlığı'ndan kendisi için mezar satın aldı. Mermer ve taştan 35 bin lira harcayarak, mezar yaptıran Yavru, Amasya ziyaretinde henüz tamamlanmayan kabrine uğradı.

ÇAM FİDANLARI DİKTİRDİ

Mezarın arkasındaki duvara 5 ayrı göz yaptıran Yavru, oynadığı dizi ve filmlerden hazırlattığı fotoğraflarının öldükten sonra buralara asılmasını istedi. Yavru, mezarının etrafına da çam fidanları diktirdi.

"YARIN ÖLDÜĞÜMDE İNSANLARA SIKINTI ÇIKARMAYAYIM"

Mezarının yerini çok beğendiğini ve kendisine göre hayırlı bir iş yaptığını düşündüğünü belirten Yakup Yavru, şunları söyledi: "Ölümlü dünya ne olur ne olmaz diye, İstanbu'da Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır.

"HAYIRLI BİR ŞEY YAPTIĞIMA İNANIYORUM"

Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesim geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum.

"DAHA DA HARCAYACAĞIM"

Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak. Mezarıma yaptırdığım toplam masraf 35 bin lirayı buldu. Daha da harcayacağım."

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