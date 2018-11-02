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Ülkeyi cadılar bastı

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Cadılar Bayramı adı altında dünyada ve ülkemizde kutlanan etkinliklerde oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı

Ülkeyi cadılar bastı
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Dünya ile birlikte ülkemizde de kutlanan ‘Cadılar Bayramı’ etkinliği geçtiğimiz akşam Lefkoşa’nın en işlek caddeleri olan Osman Paşa Caddesi ile Dereboyu’nda ve Mağusa’da oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Dereboyu’ndaki birçok bar tarafından düzenlenen ‘Hallowen Party’ etkinliklerine katılan başta gençler olmak üzere her yaştan kişiler eğlenceli saatler yaşadılar.

Giydikleri farklı kostümler ve yapılan yaratıcı makyajlarla farklı kimliklere bürünen gençler sabahın ilk ışıklarına kadar sokaklarda ve barlarda eğlendiler.

MAĞUSA’YI DA “CADILAR” BASTI

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Uluslararası Ofis tarafından Cadılar Bayramı dolayısıyla “Halloween Party” düzenlendi. Kampüs içerisinde renkli görüntüler yaşandı.

DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler giymiş oldukları kostümler ve yapmış oldukları yaratıcı makyajlar ile büyük ilgi topladılar.

Farklı kültürlerin biraraya gelerek eğlenmesinin amaçlandığı söz konusu etkinlikte Cadılar Bayramı konseptine uygun süslenen alanda dans yarışması, en iyi kostüm yarışması gibi birçok etkinlik de düzenlendi.

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