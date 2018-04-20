Türk sinemasının sultanı yoğun bakımda

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, bu kez bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastanelik oldu. Sanatçı, pazartesi gününden bu yana hastanede tedavi görüyor

Türk sinemasının Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 2 KİLO VERDİ



Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi. DAHA ÖNCE AMELİYAT OLDU



Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti.



Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı. CUSHING SENDROMU NEDİR?



Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.