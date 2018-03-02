Tuğba Yurt’la coşku bitmek bilmedi

Girne’de yeni açılan Albüm Bar’da sahne alan Tuğba Yurt, birbirinden güzel parçalarla konukları eğlendirirken, gecede şampanya ve çiçek yağmuruna tutuldu

Türkiye’nin genç ve güzel sanatçısı Tuğba Yurt, Girne’de yeni açılan Albüm Bar’da sahne aldı.

Eğlence severlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı onların gönüllerinde adeta taht kurdu.

Yurt, en güzel şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendirirken, “Aşk Sanmışız”, “Güç Bende Artık”, “Oh oh”, “Ağır Yaralı” ve “Sakin ol” gibi sevilen şarkılarıyla eğlence severlere müzik dolu bir club gecesi yaşattı.

Gecede şampanya ve çiçek yağmuruna tutulan Tuğba Yurt hem oynadı hem de oynattı.

Konukların dans edip coştuğu gecede mekanını Dj’i Barış Turna’nın setleriyle eğlence konser öncesi ve sonrası da hareketli olarak sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.