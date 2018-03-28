Tuğba Yurt, Mağusa’yı salladı

Salamis Bay Conti Resort & Casino’da sahneye çıkan pop müziğin genç ve güçlü sesi Tuğba Yurt, coşkulu bir gece yaşattı

Sevgül UZKAN

Pop müziğin son zamanların güçlü seslerinden sanatçı Tuğba Yurt, hafta sonu Salamis Bay Conti Resort & Casino salonunu dolduran, yaklaşık 300 seçkin konuğa muhteşem bir gece yaşattı.

Kokteylli gala gecesinde, saat 22.00 'de özel orkestrası eşliğinde sahneye çıkan sanatçı, ilk olarak son günlerin en çok dinlenen parçalarından biri olan İnceden İnceden'i seslendirdi. Tuğba Yurt, Sonrasında hem kendi albümünden hem de Sezen Aksu, Harun Kolçak, Sıla, MFÖ gibi değerli sanatçıların parçalarından okuyup, hareketli ve slow şarkılarla dinleyenleri mest etti.

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken sanatçı, saat 23.30'a kadar aralıksız sahnede kalarak konuklara güzel dakikalar yaşattı.

Yurt öncesinde ise şov grubu sahne aldı. ( mhajans)