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Tuğba Özay yılbaşı gecesine damga vurdu

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Ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay, yılbaşı gecesi şıklığı, zarafeti ve sahnedeki performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı

Tuğba Özay yılbaşı gecesine damga vurdu

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Tuğba Özay, yılbaşı gecesi hayranlarını adeta büyüledi.

Yeni yıl programı dolayısıyla Aydın’a gelen ünlü sanatçı Tuğba Özay, 2020'ye Bizim Bahçe adlı mekanda girdi.

Hayranları, Tuğba Özay için Bizim Bahçe’ye akın etti.

Şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran Tuğba Özay, yeni yıla özel giydiği kıyafetiyle sahnede hayranları coşturdu.

Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan güzel sanatçı, sahnede davul zurna eşliğinde zeybek oynamayı da ihmal etmedi.
Mankenlikten sonra sunuculukta ve şarkıcılıktaki başarısıyla göz dolduran Tuğba Özay’ın performansıyla herkesi yine kendine hayran bırakmayı başardı.

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