The Whisky Festival’de finale doğru

İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde düzenlenen ve 15 Mart’tan bu yana Kuzey Kıbrıs’ta festival tutkunlarını yıldız isimler ile buluşturan The Whisky Festival, final yapmaya hazırlanıyor. Muhteşem final öncesindeki son parti 5 Mayıs Cumartesi akşamı Lefkoşa’da The Quota’da gerçekleşti. Kabin başına geçen DJ İlker Aksungar, Techno ve Elektronik tarzı geniş müzik yelpazesi ile viski severleri gece boyunca coşturarak The Whisky Festival finali öncesi eğlencenin temposunu daha da arttırdı. Konuklar müziğin ritmine kapılarak festival coşkusunu gecenin geç saatlerine kadar dans ederek soluksuz yaşadı.

Kuzey Kıbrıs’ta gelenekselleşen özel performans partileri ile adından söz ettiren ve festival kavramına yeni bir boyut kazandıran The Whisky Festival, 12 Mayıs Cumartesi akşamı Club 27’de gerçekleşecek sürprizlerle dolu final partisi ile sona erecek. David Guetta ve Tiesto gibi dünyaca ünlü DJ’ler ile aynı sahneyi paylaşan kendine has stili ile adından söz ettiren Emrah İş bu kez ‘‘The Whisky Festival’’ finaline özel hazırladığı aranje ve remixleri ile geceye katılan konuklara unutulmaz bir kapanış partisi yaşatacak.

8 hafta boyunca yıldız isimler sergiledikleri özel performansları ile adanın eğlence ritmini tutarken, viski severler festival kapsamında her hafta dopdolu geçen meyhane aktiviteleri ile 13 Mayıs’a kadar muhabbetin tadına varmaya devam edecek. 11 Mayıs Cuma akşamı Mars Restaurant ve Pernara Meyhanesi’nde, 12 Mayıs Cumartesi akşamı ise Beer Point ve İnönü Meyhanesi’nde tadı damaklarda kalacak lezzetler ile doyumsuz eğlence viski severleri bekliyor olacak.