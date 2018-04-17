The Whisky Festival heyecanı Erdem Kınay’la sürdü

The Whisky Festival’de Erdem Kınay, Hangover Cafe & Bar’da kabin başına geçerek konuklara unutulmaz bir gece yaşattı

Johnnie Walker ile The Whisky Festival yolculuğunda, 14 Nisan Cumartesi akşamı müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Türkiye’nin hit şarkılarının yaratıcısı ünlü aranjör ve DJ, Erdem Kınay Hangover Cafe & Bar’da kabin başına geçti. Erdem Kınay, The Whisky Festival’ine özel seçtiği son dönemin popüler şarkılarını arka arkaya çalarak geceye katılan viski ve müzik tutkunlarına doyasıya eğlence yaşattı. Erdem Kınay’ın enerjisi ve sempatik tavırları geceye ayrı bir renk katarken, her şarkıda temponun daha da arttığı çoşku dolu partide konuklar gece boyunca durmadan dans etti.

Dünyanın 1 numaralı İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde düzenlenen The Whisky Festival’in özel partilerinde sırayı 20 Nisan Cuma akşamı Max Krul, sahne adıyla DJ Dante Klien alacak. Dünyanın en önemli elektronik müzik festivali olan ‘‘Tomorrowland’’ sahnesinde yıldızını daha da parlatan 21 yaşındaki genç yetenek bu kez Mad Club’ta viski severler için performans sergileyecek. The Whisky Festival’de eğlence dolu muhteşem partilerin yanı sıra meyhane aktiviteleri, happy hour’lar, özel viski tadım etkinlikleri, anlaşmalı marketlerden alınacak Johnnie Walker Black Label 75cl şişelerine özel sürprizler, çekilişler ve çok özel indirimler 13 Mayıs’a kadar devam edecek.