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The Whisky Festival coşkusu sürüyor

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Dünyanın 1 numaralı İskoç viskisi Johnnie Walker önderliğinde devam eden The Whisky Festival’de, 7 Nisan Cumartesi akşamı elektronik müziğin beğenilen ikililerinden Adana Twins kabin başına geçti.

The Whisky Festival coşkusu sürüyor
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 Girne’nin sevilen mekanlarından 3 Lounge’ta festival tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatan Adana Twins, gece boyunca çaldıkları birbirinden hareketli setleri ile muhteşem bir performans sergileyerek viski severleri müzik ve dans dolu bir yolculuğa çıkardı.

ERDEM KINAY 14 NİSAN’DA VİSKİ FESTİVALİ İÇİN PERFORMANS SERGİLEYECEK

Müzik listelerinde son zamanların en popüler şarkılarından olan “Öptüm’’ ve ‘‘Her Gece Kal’’ ile büyük beğeni toplayan ve pek çok hit şarkıda imzası bulunan aranjör Erdem Kınay, 14 Nisan Cumartesi akşamı Lefkoşa’da bulunan Hangover Cafe & Bar’da bu kez The Whisky Festival misafirleri için performans sergileyecek.

FESTİVAL KEYFİ  13 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

Festival keyfi her hafta anlaşmalı meyhanelerde canlı müzik eşliğinde devam ediyor. Meyhane aktivitelerinde bu hafta 11 Nisan Çarşamba akşamı Buse Akşamları ve Karma Pub, 14 Nisan Cumartesi Le Chateau Mangal Başı ve Müzeyyen Meyhane viski severlere özel muhabbet dolu anlara ev sahipliği yapacak. The Whisky Festival’de anlaşmalı marketlerden alınacak Johnnie Walker Black Label 75cl şişelerine özel sürprizler, çok özel indirimler, çekilişler, happy hour’lar ve özel viski tadım etkinlikleri 13 Mayıs’a kadar sürecek.

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