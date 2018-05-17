Tepede eğlence tam gaz

Hamitköy’ün sevilen eğlence mekanı Meril Restoran’da hafta sonu eğlenceleri ara vermeden oldukça hareketli şekilde devam ediyor

Hamitköy’de hizmet veren Meril Restoran’da Cuma ve Cumartesi gecesi eğlence ara vermeden devam ediyor.

Mekanın daimi sanatçılarından Fisun, Demet, Çilem Şahan ve klavyede İrfan birbirinden hareketli şarkıları ile Meril Resturant konuklarına keyifli bir eğlence sundular.

Oryantal Özlem Sultan ise kıvrak danslarıyla mekana renk katarken eğlence severler hareketli şarkılarda bir an olsun dans pistini boş bırakmadılar.

Gecede doğum günleri kutlaması da yapılırken, konuklar oldukça memnun bir şekilde mekandan ayrıldılar.