banner107
Süpersin Halk Evi
Süpersin Halk Evi
249 0
Mağusa ligde kaldı
Mağusa ligde kaldı
205 0
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
Kalkınma Bankası'na yeni müdür atandı
197 0
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
30 0
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
17 0
70 0
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
170 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
49 0
banner82
banner147

Tepede eğlence tam gaz

banner27

Hamitköy’ün sevilen eğlence mekanı Meril Restoran’da hafta sonu eğlenceleri ara vermeden oldukça hareketli şekilde devam ediyor

Tepede eğlence tam gaz
banner137

 Hamitköy’de hizmet veren Meril Restoran’da Cuma ve Cumartesi gecesi eğlence ara vermeden devam ediyor.

Mekanın daimi sanatçılarından Fisun, Demet, Çilem Şahan ve klavyede İrfan birbirinden hareketli şarkıları ile Meril Resturant konuklarına keyifli bir eğlence sundular.

Oryantal Özlem Sultan ise kıvrak danslarıyla mekana renk katarken eğlence severler hareketli şarkılarda bir an olsun dans pistini boş bırakmadılar.

Gecede doğum günleri kutlaması da yapılırken, konuklar oldukça memnun bir şekilde mekandan ayrıldılar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.