Tempo hiç düşmüyor

Girne gecelerinin eğlence mekanlarından Retro Lounge eğlence dolu gecelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftasonu Beefeather Night Party konsepti ile düzenlenen organizasyon oldukça yoğun ilgi gördü. Geceye özel ilginç kostümleri ve muhteşem dans şovları ile yine dikkatleri üzerine çeken Beefeather Girls gelen konuklardan tam not aldı.

Olağanüstü dans şovları ile geceye oldukça renk katan dansçılar gece boyu sahneden inmedi. Eğlencenin coşkunun ve dansın doya doya yaşandığı muhteşem gecede setlerin başında DJ Ümit Akdeniz vardı. Muhteşem dans şovlarına eşsiz setleri ile eşlik eden Akdeniz o gece hem eğlendi hem eğlendirdi.

Eğlencenin ve müziğin ritmine kapılan konuklar biran olsun yerinde durmadı. Mekan sahibi Gamze Yücel ise kaliteli hizmet vermekten hiç ödün vermeyeceklerini ve kış sezonuna da hazır olduklarını vurguladı. Bomba gibi bir kış sezonu haberi veren Gamze Yücel çok daha başarılı işlere imza atacaklarını sözlerine ekledi.