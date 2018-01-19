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Tempo bir an olsun düşmedi

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Genç yetenek Justin Mylo, Mad Club'da kabin başında muhteşem remix parçalarla unutulmaz bir geceye imza attı

Tempo bir an olsun düşmedi
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Cratos Premium Hotel bünyesinde hizmet veren Girne’nin gözde eğlence mekanı Mad Club geçtiğimiz hafta sonu eğlencede hız kesmedi.

Martin Garrix'in de desteklediği yükselen yıldız, genç yetenek Justin Mylo,  Cuma akşamı Mad Club'da kabin başında muhteşem remix parçalarla konukları eğlendirdi.

Ritmi yüksek tutan Justin Mylo muhteşem bir geceye imza atarken, mekanın daimi DJ’leri Barış Pulat ve J&B ile coşku dolu bir geceye ev sahipliği yapan mekan bir kez daha renkli görüntülere sahne oldu.

Haftanın stresini Mad’de atan gençlerin coşkusu görülmeye değerdi. Birbiri ardına çalınan setlerle kendinden geçen gençler bir yandan sohbet ederken bir yandan da şarkılara eşlik ederek güzel saatler yaşadılar.

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