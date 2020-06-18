Techno severler bu partide buluşacak

Girne'nin en gözde plajlarından biri olan Escape Beach Club'ta muhteşem bir parti düzenleniyor.

20 Haziran Cumartesi günü saat 17:00'da Technoport ve Wagon Bar ortaklığında düzenlenecek olan etkinlikte techno severleri büyüleyen Yash Bash ve Privilege sahne alacak.

Performanslarıyla eğlence severleri kendinden geçiren Yash Bash ve Privilege ile gençler doyasıya eğlenecek.

Yoğun katılımın olması beklenen organizasyonda techno tutkunları müzik, dans ve eğlencenin tadını çıkaracak ve unutulmaz bir parti yaşayacak.

Bitmek bilmeyen enerjileri ve muhteşem performansıyla göz dolduran Yash Bash ve Privilege, en özel setlerini Escape Beach Club'ta eğlence severler için çalacak.