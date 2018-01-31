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Taverna gecelerinin adresi Duble Meyhane

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Lefkoşa’daki Duble Meyhane’de art arda sahne alan sanatçılar Nil Kırlangıç, Barış Aksoy ve Mehmetcan, konukları piste döküyor

Taverna gecelerinin adresi Duble Meyhane
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Lefkoşa’daki taverna gecelerinin değişilmez adresi Duble Meyhane’de cümbüş havasında geceler yaşanıyor. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi gerçekleşen program yine coşku içinde geçti.

Mekanda ilk olarak ülkemizin güzel sanatçısı Nil Kırlangıç sahne alarak konukları sohbete ve eğlenceye ısıttı.

Nil’in ardından sahneye çıkan Barış Aksoy ise hareketli şarkılar eşliğinde masaları piste taşıyarak temponun yükselmesini sağladı. Son olarak sahneye çıkan Mehmetcan eşliğinde keyifleri iyice coşkuya dönüşen konuklar sohbet ve muhabbet dolu gecenin tadını gönlünce eğlenerek çıkardı.

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