 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Trafik işaretinden anlayan yok
Trafik işaretinden anlayan yok
5 0
Grev atılan imzalar hayata geçirilene kadar askıda
Grev atılan imzalar hayata geçirilene kadar askıda
7 0
 
Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
20 0
Çatalköy rengarenk
Çatalköy rengarenk
8 0
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı
66 0
Süper Kupaya, Kartal pençesi
Süper Kupaya, Kartal pençesi
59 0
23 0
banner82

Tatlısu’da Paul Dwyer rüzgarı

banner27

14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’nde ilk kez sahne alan İskoç sanatçı Paul Dwyer seslendirdiği Türkçe şarkılarla da adeta rüzgar gibi esti

Tatlısu’da Paul Dwyer rüzgarı
banner267

 

Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, önceki akşam gerçekleşen Uluslararası Halk Dansları, illüzyon şov, Make-Up profesyonel makyaj sanatı, Afrika akrobasi şovu ve ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer grup The Bandits konseri ile devam etti.

Katılımın yoğun olduğu festivalde Uluslararası Halk Dansları, Afrika akrobasi şovu büyük beğeni topladı.

PAUL DWYER İLK KEZ TATLISU'DA SAHNE ALDI

Ünlü İskoç sanatçı ilk kez Paul DwyerKıbrıs’ta sahne aldı. Paul Dwyer ve grup The Bandits ile birlikte türkçe şarkılar seslendirdi. Sanatçı gecede Nursena Demir ile Mağusa Limanı ve Dilirga şarkılarını söyledi.

Konser sonunda Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paul Dwyer’e plaket takdim etti. (MHA)

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.