Tatlısu’da Paul Dwyer rüzgarı

14. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’nde ilk kez sahne alan İskoç sanatçı Paul Dwyer seslendirdiği Türkçe şarkılarla da adeta rüzgar gibi esti

Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali, önceki akşam gerçekleşen Uluslararası Halk Dansları, illüzyon şov, Make-Up profesyonel makyaj sanatı, Afrika akrobasi şovu ve ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer grup The Bandits konseri ile devam etti.

Katılımın yoğun olduğu festivalde Uluslararası Halk Dansları, Afrika akrobasi şovu büyük beğeni topladı.

PAUL DWYER İLK KEZ TATLISU'DA SAHNE ALDI

Ünlü İskoç sanatçı ilk kez Paul DwyerKıbrıs’ta sahne aldı. Paul Dwyer ve grup The Bandits ile birlikte türkçe şarkılar seslendirdi. Sanatçı gecede Nursena Demir ile Mağusa Limanı ve Dilirga şarkılarını söyledi.

Konser sonunda Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Paul Dwyer’e plaket takdim etti. (MHA)