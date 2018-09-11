Tatlısu’da muhteşem final

Tatlısu 13. Harnup Festivali önceki akşam gerçekleşen muhteşem finalle sona ererken, final akşamında uluslar arası halk dansları ekipleri, illüzyonist Enver Ertaş ve sanatçı Ankaralı Yasemin konukları eğlendirdi

(MHA)

Tatlısu Belediyesinin, Final organizasyon işbirliğiyle düzenlediği ve 6 Eylül Perşembe günü başlayıp, her günü dopdolu programlarla yoğun geçen, 13. Harnup Festivali, pazar akşamı yapılan muhteşem finalle sona erdi.

Gecenin başında 6 ekibin sahne aldığı Uluslararası Halk Dansları programı oldukça renkliydi. Daha sonra Yetenek Sizsiniz finalisti komedyen, illüzyonist Enver Ertaş yaptığı gösterilerle yine izleyenleri şaşırttı ve eğlendirdi. Dance of Fire ateş şov izleyenlerin beğenisini kazandı. Profesyonel makyaj sanatçısı yaklaşık 5 saat fırçasıyla, festivale gelen misafirlerin yüzlerini renklendirdi. Sunumu gerçekleştiren Mustafa İlteralp, Enver Ertaş ve Organizatör Yıltan Tozakı da yüzü boyananlardan oldu.

Gecenin finalinde ise, Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ankaralı Yasemin sahne aldı. Sanatçı, kendini dinlemeye gelenleri bolca eğlendirirken,

Ankara, piyasa repertuarının yanısıra, Kıbrıs’a ait “Mağusa Limanı” adlı eseri seslendirdi. Final gecesinde Ankaralı Yasemin’e anı hediyesini takdim eden Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan konuşmasında sanatçıya, belediye çalışanlarına, tüm katılımcı ve sponsorlara ve ayrıca Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı’ya yeniden başarılı bir organizasyon yaşattığı için teşekkür etti