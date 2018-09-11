banner107
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
2 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
183 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
50 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
93 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
198 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
42 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
69 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
48 0
banner82
banner147

Tatlısu’da muhteşem final

banner27

Tatlısu 13. Harnup Festivali önceki akşam gerçekleşen muhteşem finalle sona ererken, final akşamında uluslar arası halk dansları ekipleri, illüzyonist Enver Ertaş ve sanatçı Ankaralı Yasemin konukları eğlendirdi

Tatlısu’da muhteşem final
banner137

 

 

(MHA)

Tatlısu Belediyesinin, Final organizasyon işbirliğiyle düzenlediği ve 6 Eylül Perşembe günü başlayıp, her günü dopdolu programlarla yoğun geçen, 13. Harnup Festivali, pazar akşamı yapılan muhteşem finalle sona erdi.

Gecenin başında 6 ekibin sahne aldığı Uluslararası Halk Dansları programı oldukça renkliydi. Daha sonra Yetenek Sizsiniz finalisti komedyen, illüzyonist Enver Ertaş yaptığı gösterilerle yine izleyenleri şaşırttı ve eğlendirdi. Dance of Fire ateş şov izleyenlerin beğenisini kazandı. Profesyonel makyaj sanatçısı yaklaşık 5 saat fırçasıyla, festivale gelen misafirlerin yüzlerini renklendirdi. Sunumu gerçekleştiren Mustafa İlteralp, Enver Ertaş ve Organizatör Yıltan Tozakı da yüzü boyananlardan oldu.

Gecenin finalinde ise, Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Ankaralı Yasemin sahne aldı. Sanatçı, kendini dinlemeye gelenleri bolca eğlendirirken,

Ankara, piyasa repertuarının yanısıra, Kıbrıs’a ait “Mağusa Limanı” adlı eseri seslendirdi. Final gecesinde Ankaralı Yasemin’e anı hediyesini takdim eden Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan konuşmasında sanatçıya, belediye çalışanlarına, tüm katılımcı ve sponsorlara ve ayrıca Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı’ya yeniden başarılı bir organizasyon yaşattığı için teşekkür etti

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.