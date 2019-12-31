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Tatlı severlerin yeni mekanı: Binçavuş Tatlı&Cafe

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Girne Caddesi üzerinde yaz ayları başında hizmete giren Binçavuş Tatlı&Cafe özellikle baklava tarzı tatlı çeşitleriyle tatlı severlerin uğrak mekânı oldu

Tatlı severlerin yeni mekanı: Binçavuş Tatlı&Cafe

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde son aylarda başlayan canlanma neticesinde yatırım yapan işletmeler arasında Binçavuş Tatlı&Cafe de katıldı.

Girne Caddesi üzerinde yaz ayları başında hizmete giren Binçavuş Tatlı&Cafe özellikle baklava tarzı tatlı çeşitleriyle tatlı severlerin uğrak mekânı oluyor.

Kendine has şerebetli tatlıları ve baklava çeşitleri yanında kuru ve yaş pastalarıyla da herkesin damak zevkine hitap eden Binçavuş Tatlı&Cafe yeni yıl öncesi tatlı severlerin akınına uğruyor.

Kısa zaman içinde bölgede yaşayan öğrenci ve esnafların uğrak mekanı haline gelen Binçavuş Tatlı&Cafe’ye Surlariçi bölgesi dışından da gelip tatlı yeyip sohbet edenlerinde mekanı olmuş durumda.

Kendine has şerebetli tatlı ve baklavalarda glüten kullanmayan Binçavuş Tatlı&Cafe aşçıları, özellikle Antep fıstıklı sarma baklava ve kuş yuvası baklavasıyla tatlı severlerin ilgi odağı oldu. 

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