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Tarkan'dan eşine romantik doğum gününü mesajı

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Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun 33’üncü doğum gününü Instagram'da kutladı

Tarkan'dan eşine romantik doğum gününü mesajı
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Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun doğum gününü Instagram'da romantik bir mesajla kutladı.

Birlikte çekildikleri bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Tarkan fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun can Pınar'ım. Sağlıkla, mutlulukla, aşkla daha nice güzel yıllara hep birlikte yürüyelim inşallah... Seni seviyorum. Happy birthday my love (Mutlu yıllar aşkım)."

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu’nun nikahı, 2017 yılında Tarkan’ın Tarabya’daki villasında kıyıldı. Çiftin düğünü Almanya’nın Köln kentinde yapıldı.

Çiftin Liya adını verdikleri kızları geçen ay Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde doğdu.

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