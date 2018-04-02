Surlariçi’nde Ahmet Evan coşkusu

Barricade Lounge & Bar’da sahne alan ülkemizin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan, son günlerin beğenilen parçaları yanında , mekana gelen konukların isteklerini de seslendirerek unutulmaz saatler yaşattı
Lefkoşa Surlariçi bölgesi eğlence mekanlarından olan Barricade Lounge & Bar’da sahne alan ülkemizin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan, eğlence severlere unutulmaz saatler yaşatmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz Cuma akşamı sahne aldığı mekanda, son günlerin beğenilen parçalarına yer veren Evan, gece boyunca bitmek bilmeyen enerjisi ile konukları eğlendirdi.
Genç konukların ağırlıkta olduğu gecede Evan, mekana gelen konukların isteklerini de geri çevirmedi.