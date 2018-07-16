Süperstar büyüledi

Süperstar Ajda Pekkan, unutulmaz şarkılarıyla Girne’deki Kaya Palazzo Hotel’in sahnesinde muhteşem bir gece yaşattı

Girne’de kısa bir süre önce hizmete giren Kaya Palazzo Hotel, ünlü sanatçılarla coşku dolu konserler düzenlemeye tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz sezonu için bol yıldızlı geceler hazırlayan otelin sahnesinde geçtiğimiz gece Türkiye’nin Süperstarı Ajda Pekkan parladı.

Ünlü sanatçı “Kimler Geldi Kimler Geçti”, “Kime Ne”, “Senden Sonra” gibi yılların eskitemediği şarkıları da dahil geniş bir repertuarla konuklarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Adeta gençlere meydan okuyan sahne performansıyla da büyük beğeni toplayan Süperstar'a gecede yoğun ilgi vardı.

Şarkılarının çoğunda kendisine eşlik eden dansçıları ile sahnesini renklendiren Ajda Pekkan, dans şovları ile de büyük alkış aldı.