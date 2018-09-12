Şov ve eğlence bir aradaydı

Motosiklet severler, Papageno’nun düzenlediği motor festivalinde buluştu. Adanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği festival, Girne’de karnaval havası yarattı. Bu dev organizasyonun mimarı Koray Topaloğlu, önümüzdeki yıldan itibaren festivali uluslar arası organizasyon haline getireceklerini açıkladı

Girne’de Papageno Bar’ın organizasyonluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen motor festivali, geçtiğimiz Pazar günü yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Adanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın ettiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşitli eğlencelerin, gösterilerin ve birçok sürprizin yer aldığı festivalde motosiklet tutkunları eğlenceli saatler geçirdi.

Klasik motosikletler, özel tasarım, yarış motorları ve küçük motosikletleriyle festivale katılanlar, Girne’de adeta karnaval havası yarattı.

Papageno Bar’ın önünde trafiğe kapatılmış alanda geç saatlere kadar süren festivalde müzik şöleni de yaşandı.

Türkiye’nin ünlü rock müzik sanatçısı Ogün Sanlısoy ve ülkemizin başarılı sanatçılarından Fikri Karayel ile Tetra grubu, şarkılarıyla motosiklet tutkunlarını coşturdu.

Kıbrıs’ın başarılı DJ’lerinden Uğur Atay, DJ Joker ve son dönemin parlayan yıldızı DJ Papa ise (Hilat Demirer) ise setleriyle eğlenceyi doruğa taşıdı.

TOPALOĞLU’NUN ÇİFTE MUTLULUĞU

Bu dev organizasyonun mimarı olan Papageno Bar’ın başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu da festival gününde iki ayrı mutluluğu birden yaşadı.

Doğum gününü festivalle birlikte kutlayan Topaloğlu’nu bu özel günde sevenleri yalnız bırakmadı.

FESTİVAL ARTIK ULUSLAR ARASI OLACAK

Gördüğü yoğun ilgi karşısında büyük mutluluk yaşayan Koray Topaloğlu, söz konusu festivali artık uluslar arası bir organizasyon haline getirmek için şimdiden kolları sıvadı.

Motor festivalini her yıl daha da ileri seviyeye taşıyacaklarının sözünü veren Topaloğlu, önümüzdeki yıl Avrupa’dan ve Türkiye’den motorcuları ülkemize getirmeyi hedeflediklerini ve böylece ülke tanıtımına büyük katkı yapacaklarını açıkladı.