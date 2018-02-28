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Soner Olgun’la eğlenmeyen kalmadı

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Letafet Bar gecelerinin duayen sesi Soner Olgun, her hafta sonu olduğu gibi geçtiğimiz hafta sonu da orkestrasıyla müzik dolu bir geceye imza atarak herkesin eğlenmesini sağladı

Soner Olgun’la eğlenmeyen kalmadı
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Kıbrıs eğlence dünyasının bir numaralı mekanı Letafet Bar gecelerinin duayen sesi türkülerin ve özgün müziğin önemli temsilcisi Soner Olgun, hafta sonlarının simgesi oldu.

Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren Letafet Bar’da sahne alan Soner Olgun ve orkestrası, müzik dolu bir geceye imza attı.

Hafta sonları yüzlerce hayranı ile Kıbrıs gecelerini tıklım tıklım dolduran Soner Olgun’a gösterilen sevgi seli gözlerden kaçmadı.

Gecede en güzel türküleri ile birlikte Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi efsane seslerin şarkılarına yer veren sanatçı’’Şimdi sizleri Cem Karaca ile başbaşa bırakıyorum’’ diyerek mikrofonu bir ara orkestra ve müzik yönetmenliğini yapan Utkan Marangoz’a bıraktı. Gecede sanatçının vokalistliğini yapan eşi Özlem Olgun da bir Şebnem Ferah şarkısı olan Sil Baştan’ı seslendirdi.

Gecenin sonlarına doğru yine doğum günleri kutlandı; halaylar çekildi ve Soner Olgun “programıma balkon konuşması ile son veriyorum’’ diyerek bütün geceye katılan konuklarla İzmir Marşı’nı seslendirdi.

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