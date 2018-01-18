Soner Olgun’la eğlence bambaşka

Eşsiz yorumu, geniş müzik yelpazesi ile Cumartesi gecelerinin olmazsa olmazı haline gelen Soner Olgun, Merit Park Hotel konuklarına eşi Özlem Olgun’la birlikte düet yaparak tadına doyulmaz bir gece yaşattı

Muhteşem konser serisine hız kesmeden devam eden Soner Olgun, Merit Park Hotel’de sahne alarak benzersiz Letafet Bar gecelerinden birine daha imza attı. Eşsiz yorumu, geniş müzik yelpazesi ile Cumartesi gecelerinin olmazsa olmazı haline gelen Soner Olgun; kendisini izlemeye gelen yüzlerce hayranına coşkulu saatler yaşattı.

Eşi Özlem Olgun ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı;elinde sazı ile yıllara meydan okumuş en güzel türkülerimizden bir harmanlama yaparak eğlenceyi gerçek tadında yaşamak isteyenlerin tek adresi oldu.

Şarkılarının yanı sıra sahnede kullandığı özlü sözleri ile gönül penceresindeki duygulara şifa olan sanatçı yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Hayranlarının gece boyunca şarkılarına eşlik etmesinden büyük mutluluk duyan sanatçı; gelen isteklere de tek tek yer verdi.

Sahnenin son bölümünde özellikle Özlem Olgun’un bir Şebnem Ferah klasiği haline gelen ‘’Sil Baştan’’şarkısına kattığı yorum izleyenlerden büyük alkış aldı.Sahnesini Ahmet Kaya şarkılarından Cem Karaca’ya kadar unutulmamış klasik eserlerle tamamlayan Soner Olgun konser serisi 20 Ocak Cumartesi tüm hızıyla devam edecek.