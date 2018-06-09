Soner Olgun, yaza fırtına gibi başladı

Soner Olgun, yaz konserlerine Merit Park Hotel’de gerçekleştirdiği konseriyle merhaba dedi

Sahnelerin sevilen isimlerinden olan Merit Park’ta bir ekol haline gelen Soner Olgun yaz konserlerine Haziran ayının ilk haftasında ‘’Merhaba’’ dedi. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan sanatçının güçlü sahne performansı yine göz doldurdu.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi gerçekleşen konserinde sahneye sevilen türkülerinden “Nazende Sevgilim ” ile başlayan Soner Olgun, izleyenlerinden büyük ilgi gördü.

Gecede Nazım Hikmet’in ölümünün 50.yılını kutlayarak büyük sanatçıdan eserler de seslendiren Olgun, geçmişten ve günümüzden en güzel eserleri gece boyunca sevenleriyle birlikte söyledi i.

Olgun, ayrıca gecede orkestra yönetmeni olan Utkan Marangoz ile ünlü sanatçı rahmetli Cem Karaca’nın klasiklerinden olan ‘’Tamirci Çırağı’’ şarkısında düet yaptı.

Soner Olgun sahnesinde Kıbrıs türkülerinden ‘’Dillirga’’ şarkısına da yer verdi.Soner Olgun’un sevgili eşi Özlem Olgun da bir Şebnem Ferah klasiği olan ‘’Sil Baştan’’ şarkısını seslendirerek izleyicileri derinden etkiledi.

Soner Olgun konserini İzmir Marşı ile bitirdi.