banner107
Nissan LEAF üstünü açtı
Nissan LEAF üstünü açtı
15 0
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
17 0
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
519 0
152 0
42 0
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
66 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
166 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
117 0
banner82
banner147

Soner Olgun, yaza fırtına gibi başladı

banner27

Soner Olgun, yaz konserlerine Merit Park Hotel’de gerçekleştirdiği konseriyle merhaba dedi

Soner Olgun, yaza fırtına gibi başladı
banner137

 Sahnelerin sevilen isimlerinden olan Merit Park’ta bir ekol haline gelen Soner Olgun yaz konserlerine Haziran ayının ilk haftasında ‘’Merhaba’’ dedi. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan sanatçının güçlü sahne performansı yine göz doldurdu.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi gerçekleşen konserinde sahneye sevilen türkülerinden “Nazende Sevgilim ” ile başlayan Soner Olgun, izleyenlerinden büyük ilgi gördü.

Gecede Nazım Hikmet’in ölümünün 50.yılını kutlayarak büyük sanatçıdan eserler de seslendiren Olgun, geçmişten ve günümüzden en güzel eserleri gece boyunca sevenleriyle birlikte söyledii.

Olgun, ayrıca gecede orkestra yönetmeni olan Utkan Marangoz ile ünlü sanatçı rahmetli Cem Karaca’nın klasiklerinden olan ‘’Tamirci Çırağı’’ şarkısında düet yaptı.

Soner Olgun sahnesinde Kıbrıs türkülerinden ‘’Dillirga’’ şarkısına da yer verdi.Soner Olgun’un sevgili eşi Özlem Olgun da bir Şebnem Ferah klasiği olan ‘’Sil Baştan’’ şarkısını seslendirerek izleyicileri derinden etkiledi.

Soner Olgun konserini İzmir Marşı ile bitirdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.