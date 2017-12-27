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Soner Olgun sazıyla mest etti

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Sevilen sanatçı sahne aldığı Merit Park Hotel’de, eline aldığı sazıyla geçmişten bugüne dillerden düşmeyen eserleri seslendirerek, konuklara unutulmaz saatler yaşattı

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Soner Olgun sazıyla mest etti
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Uzun zamandır yaptığı sahne programıyla artık fazlasıyla ciddi bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sanatçı Soner Olgun, Merit Park Hotel misafirlerine yine unutulmaz bir gece yaşattı.Usta yorumcu her zaman olduğu gibi mekâna adını verdiği Letafet adlı şarkısıyla programa başladı daha sonra eline aldığı sazıyla geçmişten bugüne dillerden düşmeyen eserleri seslendiren Olgun dinleyenlere kimi zaman duygu dolu anlar yaşattı.

Kimi zamanda eğlencenin doruklarına ulaştırdı.

Konserinin bir bölümünü kendisini dinlemeye gelen Merit Park misafirlerinin arasında geçiren Olgun, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak misafirlerinin fotoğraf makinelerine neşeli pozlar verdi.  

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