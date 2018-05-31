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Soner Olgun hız kesmiyor

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Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren Letafet Bar'da sahne alan Soner Olgun ve orkestrası, yine müzik dolu bir geceye imza attı

Soner Olgun hız kesmiyor
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Özgün müziğe yeni bir anlam katıp dünya müziğinden aldığı ilham ile notaları birleştiren isim Soner Olgun, Mayıs ayının son konserini geçtiğimiz Cumartesi akşamı Letafet’te gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Merit Park Letafet’te beşinci yılını kutlayan sanatçı yine unutulmaz gecelerden birine imza attı. Gece, Soner Olgun Orkestrası’nın birbirinden güzel şarkıları ile başladı. Mekanı dolduran misafirlerin alkışları eşliğinde sahneye “Nazende” türküsü ile çıkan sanatçının enerjisi görülmeye değerdi.

Birbirinden güzel eserleri gece boyunca izleyicileri ile birlikte seslendiren sanatçının özellikle geceye özel olarak hazırladığı repertuarında bu kez özgün müziğin en başarılı isimlerinden büyük usta Zülfü Livaneli şarkıları da yer aldı.

Yine bir konser klasiği olan doğum günü kutlamalarının yapıldığı gecede; güzel sesi ile başarılı kadın vokallerden biri olan Özlem Olgun da söylediği şarkılar ile geceye renk kattı.

Soner Olgun bayram konserleri müjdesini de sevenlerine bildirdi. Bayramın ikinci akşamı 16 Haziran Cumartesi akşamı yeniden Merit Park Hotel sahnesinde sevenleri ile buluşacak.

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