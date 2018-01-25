Şölen havasında parti

Cratos Premium Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bozoğlu ve eşi Tanya’nın oğulları Hüseyin Bozoğlu, 11’inci yaşını otelde yapılan özel organizasyonla kutladı

Cratos Premium Otel’de geçtiğimiz Cumartesi günü çok konuşulacak bir doğum günü partisi yapıldı.

Cratos Premium Otel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bozoğlu ve eşi Tanya’nın oğulları Hüseyin Bozoğlu’nun 11. yaşını kutladığı güne yaklaşık 150 davetli katıldı.

Doğum günü özel konsepti ‘Basketbol’ idi. Cratos Premium Otel ekibi tarafından en ince ayrıntısına kadar hazırlanan konsept ve doğum günü çocuğuna özel tasarlanan mekanlara katılan davetli erkek çocuklar kendi aralarında yaptıkları, basketbol turnuvalarının devre aralarında sergilenen ponpon kızlar, Çaylak ve Harlem gösterileri görülmeye değerdi. Maçların ardından orijinal şampiyonluk kupası ve doğum gününe özel sertifikalar turnuva madalyalarını Hüseyin Bozoğlu ve arkadaşlarına ponpon kızlar ve günün maskodu Çaylak tarafından muhteşem bir törenle verildi.

11. yaşına merhaba diyen Hüseyin Bozoğlu doğum gününü arkadaşları ve ailesi ile birlikte kutlarken sevinci ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Program, üç farklı mekanda nefis gösterilerle devam etti, davetliler için hazırlanmış birbirinden renkli şovlar sergilendi. Adrenalinin tavan yaptığı doğum gününde Hüseyin Bozoğlu kabin başında yaptığı DJ Show ile çaldığı neşeli müzikler eşliğinde arkadaşlarını dans ettirerek salondaki tüm davetlileri eğlendirdi.