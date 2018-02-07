Şölen havasında eğlence

Aphrodite Girls’ın özel dans şovları ve yurtdışından gelen akrobatların sıra dışı gösterileri ile Retro’da çok renkli görüntüler yaşandı

Girne gecelerinin en uğrak eğlence mekanı Retro Lounge, düzenlediği organizasyonlarla farkını ortaya koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Absolut Night Party kapsamında düzenlenen etkinlikte Retro’da adeta yer yerinden oynadı. Aphrodite Girls’ın Retro’ya özel dans şovları ve yurtdışından gelen akrobatların sıra dışı gösterileri ile renkli görüntüler yaşandı. Mekanın resident DJ Ümit Akdeniz ise muhteşem setleri ile gecenin nabzını tuttu. Gece boyu hiç bitmeyen gösterileri ile Retro yine eğlence severlerden tam not aldı. Mekanın direktörü Gamze Yücel ise her daim gelen konuklar ile birebir ilgilenmeyi ihmal etmedi.