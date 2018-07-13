Sky Kyrenia, adanın gözdesi olacak

Efsane partileri ve şovlarıyla dünyaca ünlü Skybar Beirut’un yeni gece kulübü Sky Kyrenia bu akşam Kaya Palazzo Resort &Casino’da kapılarını açıyor

Palazzo Luxury Collection, Kartalkaya ve Belek’ten sonra şimdi de Kıbrıs Girne’de Kaya Palazzo Resort &Casino’yu hizmete açtı.

Nisan 2018’de misafirlerini ağırlamaya başlayan tesis, Versailles Sarayı’ndan ilham alan ihtişamlı mimarisiyle Kıbrıs’ın gözde bölgesi Girne’de denize nazır konumda yer alıyor. Kaya Hotels&Resorts’un 2007 yılında Kıbrıs turizminde yepyeni bir sayfa açan Kaya Artemis Resort &Casino’dan sonra yine benzersiz yeniliklerle hizmete açtığı ikinci uluslararası tesisi durumunda. Kaya Palazzo Resort & Casino Girne, eşsiz “Kaya” konukseverliği ile Kıbrıs’ta lüks tatilin ve eğlencenin artık yeni merkezi.

Ortadoğu’nun en ünlü gece kulübü ‘Skybar Beirut ise, Kaya Palazzo Resort&Casino Girne’nin en önemli yeniliklerinden biri. Efsane partileri ve şovlarıyla dünyaca ünlü Skybar Beirut’un yeni gece kulübü Sky Kyrenia 13 Temmuz Cuma akşamı Kaya Palazzo Resort &Casino’da kapılarını açıyor. Sky Kyrenıa, Kıbrıs’ın gece hayatına yepyeni bir eğlence anlayışı getirecek, tüm adanın gözdesi olacak.

Sky Kyrenia’da Cuma ve Cumartesi akşamları Skybar’ın en ünlü DJ’leriBeirut ile dönüşümlü olarak çalacaklar. Cuma gecelerine damga vuran Signature Night konsepti aynı şekilde uygulanacak. Ve Çarşamba gecelerini renklendirecek özel bir party konsepti hayata geçirilecek.

Kaya Palazzo Resort &Casino’da açılış öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Genel Müdür Hakan Demirçeken ve Skybar Beirut’un CEO’su Chafic el Khazen, amaçlarının en iyi müzik, en iyi eğlence ve en iyi hizmeti adaya getirmek olduğunu ifade ettiler. Chafic el Khazen. 15 yıllık dünyaca ünlü Skybar tecrübesini adaya getirdikleri çok mutlu olduklarını ifade etti.

13Temmuz’da Sky Kyrenia’nın açılışının ardından 14 Temmuz Cumartesi akşamı Kaya Palazzo Girne’de eğlence Ajda Pekkan konseri ile devam edecek. 2000 m2’lik devasa iskelede kurulacak muhteşem sahne de misafirlere enfes bir gece yaşatacak.