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Siyah beyaz gece

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Kartallar Kıbrıs’ta uçtu

Siyah beyaz gece
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19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü, Lefkoşa’da da kutlandı. Golden Tulip Otel havuz başında düzenlenen ve 400 civarında Beşiktaşlı’nın katıldığı etkinlikte coşkulu saatler yaşandı

19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü, ülkemizde de Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın da katılımıyla coşku içinde kutlandı.

Golden Tulip Otel havuz başında düzenlenen geceye, 400 civarında Beşiktaşlı katıldı.

Çarşı Kıbrıs'ın organize ettiği geceye katılanlar arasında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Hava sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ve eski LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları da bulunuyordu.

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Ömür Gedik ve ülkemiz sanatçılarından Ayşegül Zaim’in sahne aldığı gecenin sonunda oryantal da çıkarak konukları coşturdu.

 

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