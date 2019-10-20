Sirtaki coşkusu

Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da Greek müziği rüzgarları esti. Konuklardan gelen yoğun istek üzerine Petro-Rula-Panço’yu bir kez daha ağırlayan Merit Lefkoşa, unutulmaz bir akşam yaşattı

Adanın en güzel Greek gecelerine ev sahipliği yapan Merit Lefkoşa Hotel&Casino konuklarından gelen yoğun istek üzerine geçtiğimiz Cuma gecesi Petro-Rula-Panço’yu sahnesinde bir kez daha ağırlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konukların da keyifle eşlik ettiği gecede, kalite ve eğlencenin bir arada bulunduğu mükemmel bir atmosfer yaşandı.

Misafirlerin hep bir ağızdan söylediği Türkçe ve Rumca parçalarla dans pisti bir an olsun boş kalmadı.

Bir aile olarak bu işe gönül veren Petro (baba), Rula (anne), Panço (oğul) misafirleriyle aile gibi yakın olan Merit Lefkoşa Hotel&Casino ile harika bir uyum sergilediler.

Performanslarının sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden sanatçılar, Merit Lefkoşa’da sahne almaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek sahneden ayrıldılar.