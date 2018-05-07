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Sıra gecesi tadında unutulmaz bir eğlence

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Cuma ve Cumartesi akşamları Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da sahne alan Şahin Halhallı söylediği şarkılar ve türküler yanında, çiğ köftelerin yoğrulduğu, halayların çekildiği eğlencelerde unutulmaz saatler yaşandı

Sıra gecesi tadında unutulmaz bir eğlence
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 Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi sıra gecesi tadında muhteşem bir konser daha yaşandı.

Çiğ köftelerin sahnede yoğrulduğu , halayların çekildiği gecede misafirler eğlencenin tadına vardı.

Alevli davul şov büyük beğeni topladı. Urfa yöresinin özel sunumlarından ‘’mırra’’ ikramı da geceye farklılık kattı.

Müthiş bir sahne performansı sergileyen Şahin Halhallı söylediği şarkılar ve türkülerle tüm konukları mest etti.

Sahnesini geniş kadrosuyla renklendirirken, konuklara da iyi bir gece dileyerek geceyi noktaladı.

Her zaman sıcak ve samimi ortamıyla  Merit Lefkoşa Hotel & Casino bir kez daha Kıbrıs eğlence hayatına damgasını vurdu.

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