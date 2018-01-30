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Sıla izdihamı

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Cratos Premium Hotel organizasyonunun düzenlediği Sıla konseri, olağanüstü ilgi gördü. İki bin kişiyi mest eden Sıla, hem sesiyle hem de güzelliğiyle gönüllerde bir kez daha taht kurdu

Sıla izdihamı
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Ünlü sanatçı Sıla, Cratos Hotel’deki sahnesinde hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı.


Cratos Premium Hotel Nobel Balo Salonu’nda gerçekleştirilen konseri izleyen iki bin kişi, Sıla’nın tüm şarkılarına vokal yaptı.

Konserde kariyeri boyunca biriktirdiği şarkılara ve repertuarı dışındaki şarkıların da akustik versiyonlarını seslendiren Sıla, iki saatten fazla kaldığı sahnede toplam 30 parça okudu.

Şarkılarına herkesin eşlik etmesi üzerine Sıla, “Biz heybemizi doldurduk geldik ama siz de boş gelmemişsiniz. Hepinizin yaslarını, sevinçlerini, ayrılıklarını, aşklarını görüyorum. O yüzden daha kalabalığız zaten” dedi.

Cratos Premium Hotel’deki ilk konseri için özel olarak üç ayrı kostüm hazırlatan Sıla, sadece sesiyle değil güzelliğiyle de beğeni topladı.

Gecede ise Sıla’yı dinleyenler arasında fantezi müziğin unutulmaz ismi Metin Şentürk de vardı.

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