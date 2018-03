Sibel Can büyüledi

Merit Park Hotel’de sahne alan Sibel Can, giydiği siyah uzun göğüs dekolteli elbisesi, zarafeti ve sesiyle izleyenlerini adeta büyüledi

Merit Park Hotel’de sahne alan Sibel Can,enerjisi ve şarkılarıyla izleyenlerini kendisine hayran bıraktı.

Konser alanını dolduran konuklarına “Hoş geldiniz, bu gece çok eğleneceğiz” diyen Sibel Can, dört yıl aradan sonra çıkaracağı yeni albümü öncesinde Kıbrıs’ta hayranlarına müzik ziyafeti verdi.

Mayıs ayında çıkaracağı yeni albümü öncesi, 6 Nisan’da Avrupa turnesine çıkacak olan Sibel Can, Merit Park Hotel’de sahne aldı.

Yoğun bir alkış ile geceye başlayan Sibel Can dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek seyircilerinden tam not aldı. Konserinde eski ve yeni albümlerinden parçalara yer veren Sibel Can, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Gecenin sonuna doğru hareketli parçalarında dans eden sanatçı, sahnede çok keyifli görünüyordu. İzleyenleriyle gecenin sonunda fotoğraf çektiren Sibel Can, samimiyeti ve enerjisiyle çok beğeni aldı.