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Şevval Sam’la bayram coşkusu

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Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Şevval Sam bayramın üçüncü gecesi sahne aldığı Salamis Bay Conti & Resort Otel’de ‘Yıldızların Altında, Tanrım Tek Başına, Bir Teselli Ver’ gibi daha birçok şarkıyı seslendirerek hayranlarını mest etti

Şevval Sam’la bayram coşkusu
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Necati KÜLAHLILAR

Kurban Bayramı nedeni ile ülkemizde konser vermeye gelen Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Şevval Sam bayramın üçüncü gecesi Salamis Bay Conti & Resort Otel’de sahne alarak hayranlarını coşturdu.

Kendi albümünden en yeni şarkılarının yanında, başka sanatçıların şarkılarını da seslendiren Şevval Sam hayranları tarafından bol bol alkışlandı.

Saat 22.00’de sahne alan ünlü sanatçı Şevval Sam konserine romantik bir şarkı ile başlarken ardından bir birinden güzel hareketli parçalarla hayranlarını coşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle ‘Yıldızların Altında, Tanrım Tek Başına, Bir Teselli Ver, Yaşayamam, Uzun İnce Bir Yoldayım, Ağladıkça, Aldırma Gönül Aldırma ve Karadeniz şarkısı Dido Dido’ şarkılarını söyleyerek büyük alkış aldı. Bir buçuk saat sahnede kalan Şevval Sam konser sonunda bütün emeği geçen herkese teşekkür ederek güzel bir veda konuşmasıyla sahneden ayrıldı.

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