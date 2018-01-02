Serdar Ortaç’tan müzik ziyafeti

Sevilen sanatçı Serdar Ortaç, sahne aldığı Merit Crystal Cove Hotel’de hareketli parçaları ile gece boyunca tempoyu düşürmeyerek konuklara hem müzik ziyafeti çekti hem de gümbür gümbür bir eğlence yaşattı

Merit Crystal Cove Hotel’de yılbaşı gecesi sahne alan Serdar Ortaç, yaklaşık bin 500 kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı. Dansçıların ve dansözlerin şovlarıyla geceye hazırlanan konuklar, yeni yıla Serdar Ortaç ile girdiler.

Konserine gösterilen yoğun ilgiden memnun olduğu gözlenen Serdar Ortaç, 1994’ten bugüne kadar yazdığı parçaları seslendirerek tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu.

Annesi Nesrin Ortaç’ın da aralarında bulunduğu konukların yeni yıllarını kutlayan Serdar Ortaç, “Yeni yıla yeni umutlarla başlayacağız. Önce sağlık olsun. Sağlıklı bir yıl diliyorum” dedi.

Hareketli parçaları ile gece boyunca tempoyu düşürmeyen Serdar Ortaç, “Bu gece slow parçalarla tempoyu düşürmeyeceğiz, hareketli parçalarla eğleneceğiz” diyerek gelen istek parçalara da yer konserinde yer verdi.

Konserini takip eden gazetecilerle bir araya gelerek kısa bir sohbet yapan Serdar Ortaç, “çocuk” sorusuna, “Önümüzdeki seneye inşallah” yanıtını verdi. Kendi yaşadığı sağlık sorunlarına da değinerek, “İyi diyeceğiz, iyi olacak. Her yıla daha umutla başlayacağız. Sağlık olsun, önce sağlık” diyen Serdar Ortaç, yaşadığı MS hastalığıyla ilgili olarak da, hastalara ilham olduğunu söyledi.