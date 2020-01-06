Selami Şahin’le yeni yıl coşkusu

Arkın Colony Hotel’de 2020 yılını yüzlerce Girneli hayranı ile birlikte şarkı söyleyerek karşılayan usta yorumcu ve besteci Selami Şahin, yeni yıla coşkulu girdi

Türk müziğinin usta bestecisi ve yorumcusu Selami Şahin, yeni yılı Arkın Colony Hotel’de yüzlerce Girneli hayranı ile birlikte karşıladı.

Geçmişten bugüne iz bırakan şarkılarını salonu tıklım tıklım dolduran hayranlarıyla birlikte seslendiren Selami Şahin, "Sana Merhaba Dedim" şarkısında davul şov ekibinin gerçekleştirdiği muhteşem performans ile 2020 yılına sahnede alkışlarla girdi.

Selami Şahin’i izlemeye gelenler arasında; eşi Didem Şahin, Erol Kaynar, Varol Kaynar gibi isimlerin yanı sıra spor ve cemiyet hayatından birçok kişi vardı.

Usta sanatçı Selami Şahin, 2020 yılında da Sevgililer Günü başta olmak üzere sık sık ülkemizde sevenleriyle buluşacak.