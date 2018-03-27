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Selami Şahin’le nostalji rüzgarı

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The Arkın Colony Hotel'de hafta sonu sahne alan Türk müziğinin usta ismi Selami Şahin, dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan repertuarıyla sevenlerini yine mest etti

Selami Şahin’le nostalji rüzgarı
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 Besteleri ile Türk müziğinin yapı taşlarından usta sanatçı Selami Şahin, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'ta bulunan The Arkın Colony Hotel'de unutulmaz besteleriyle sahne aldı. 

‘Seninle Başım Dertte’, ‘Tanrım’, ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’ ve daha birçok dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan repertuvarını sevenleri ile buluşturan duayen isim Şahin, Kıbrıs'tan adeta esti geçti. 

Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve en kısa zamanda tekrar geleceğini müjdeleyen Selami Şahin, konuklardan bol bol alkış alarak programını tamamladı.

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