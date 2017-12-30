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Şeker gibi yeni yıl kutlaması

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Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinden olan Şeker Sigorta merkez çalışanları ve acente temsilcileri yeni yılı Şeher’de Meyhane’de düzenledikleri geceyle kutladı

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Şeker gibi yeni yıl kutlaması
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Necati KÜLAHLILAR

Şeker Sigorta merkez çalışanları ve acente temsilcileri geçtiğimiz Çarşamba akşamı Lefkoşa’da bulunan Şeher’de Meyhane’de bir araya gelerek yeni yılı kutladılar.

Bu güzel geceye Şeker Sigorta yönetim kurulu başkanı Hasan Birinci genel Müdür Salih Karahasan ve diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Gecede, Şeher’de Meyhane’nin lezzetli mezeleri ile karınlarını doyuran konuklar, fasıl grubunun oyun müzikleri ile de coştular.

Gecenin sonunda ise oryantal sahneye çıkarak coşkunun tavan yapmasını sağladı.

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