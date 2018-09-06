Savoy’da Niran Ünsal ile muhteşem gece

The Savoy Ottoman Palace’ta sahne alan Türkiye’nin başarılı sanatçısı Niran Ünsal’a yoğun ilgi vardı. Savoy Otel’in konukları, Niran Ünsal ile birlikte selfie çekmek için birbirleriyle yarıştı

Türkiye’nin başarılı sanatçısı Niran Ünsal, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne’de The Savoy Ottoman Palace’ta sahneye çıkarak Kıbrıslı hayranlarıyla hasret giderdi.

Sıcak ve samimi tavırlarıyla programına başlayan pop müziğin sevilen ismi Ünsal, sahne enerjisiyle konuklarına muhteşem bir gece yaşattı.

Güzelliğiyle de göz kamaştıran Ünsal, repertuarında eski ve yeni birçok sevilen şarkısına yer verirken, istek parçaları da geri çevirmedi.

Herkesi sesiyle kendisine bir kez daha hayran bırakan sanatçıya adeta sevgi seli vardı. Zaman zaman konukların arasına inen sanatçı, hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Ünsal konserinde 14 Eylül’de hem yeni klibinin yayınlanacağını hem de “Pembe Rüyalar” adlı ninni albümü dinleyiciyle buluşturacağını sevenlerine müjdeledi.