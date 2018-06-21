Savoy’da Fatih Ürek şov

Savoy Otel’de sahne alan Fatih Ürek, şarkılarının çoğunu hayranlarının arasında söyleyerek, tam anlamıyla müzik ziyafeti verd

Türkiye’nin sevilen sanatçısı Fatih Ürek, bayramın ikinci gecesi Girne’nin en seçkin otellerinden olan Savoy Otel’de sahne aldı.

Pek çok şarkıcının popüler parçalarını seslendirerek konuklarını eğlendiren Fatih Ürek, tam anlamıyla müzik ziyafeti verdi.

Şarkı aralarında espriler yaparak izleyicileriyle şakalaşan Fatih Ürek, bol bol da göbek attı.

Şarkılarının çoğuna eşlik eden konuklarını dansa da kaldıran Fatih Ürek, hareketli parçalarıyla yerlerine oturmalarına müsade etmedi. Gelen istek parçaları geri çevirmeyen ve hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Fatih Ürek, kıvrak danslarıyla da büyük alkış aldı.