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Şarkılar minik dostlar içindi

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Minik Dostlarımıza Yardım Gecesi’nde gönüllü olarak sahne alan ülkemizin sevilen sanatçıları Eril Cambaz, Öldüren Şampanya Grubu’nun solisti Pelin ve Olga Matiuc konuklara eğlenceli saatler yaşattı

Şarkılar minik dostlar içindi

Lefkoşa’daki Mek-Han Bar’da geçtiğimiz hafta Cuma aksamı gerçekleşen ‘Minik Dostlarımıza Yardım Gecesi’nde gönüllü olarak sahne alan ülkemizin sevilen sanatçıları Eril Cambaz, Öldüren Şampanya Grubu’nun solisti Pelin ve Olga Matiuc konuklara güzel saatler yaşattılar.

Sanatçılar seslendirdikleri parçalarla muhteşem bir geceye imza attılar. Bu güzel ve anlamlı geceyi düzenleyen Berrin Bardak ve Hasan Hakat kazanılan tüm geliri hayvanlar için kullanacaklarını ifade ederek toplanan gelirlerin onların ihtiyaçlarına gideceğini vurguladılar.

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