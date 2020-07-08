Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı

Aslen Kıbrıs’lı olan ünlü şarkıcı Buray, sosyal medya fenomeni Yasemin Arı ile aşk yaşamaya başladı. Arı, sempatik şarkıcının serenatlarını videoya alarak, mutluluğunu yakınlarıyla paylaştı.

Şarkıcı Buray, yeni bir aşka yelken açtı. Çeşme Alaçatı’da ortaya çıkan gizli aşk sosyal medyada da çok konuşulmaya başlandı.

Şu sıralar Çeşme Alaçatı'da tatil yapan sempatik şarkıcı, gönlünü sosyal medya fenomeni Yasemin Arı'ya kaptırdı.

Sevgilisiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcı, ilişkilerini gizli tutmak için elinde geleni yapsa da başarılı olamadı.

Yasemin Arı'nın sosyal medya paylaşımları, çiftin aşklarını gün yüzüne çıkardı. Arı'nın söz konusu paylaşımlarında Buray, yeni sevgilisine gitar eşliğinde serenat yaptı.

İddialara göre Yasemin Arı’nın arkadaş grubunun da ünlü şarkıcıyı çok sevdiği, çok iyi anlaştıkları ve ‘Buray enişte’ olarak seslendikleri belirlendi.

