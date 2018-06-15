Sarı kırmızı coşku

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın'ın düzenlediği Galatasaray şampiyonluk gecesinde coşkulu saatler yaşandı

Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı, başarılı işadamı Erbil Arkın'ın düzenlediği Galatasaray şampiyonluk gecesi, The Arkın Colony Hotel Misty Bar'da muhteşem bir şekilde kutlandı.

Serdar Türksal ve orkestrasının sahne aldığı gecede Erbil Arkın, açılış konuşmasını yaptıktan sonra gece boyunca tüm misafirler hep bir ağızdan Galatasaray marşları söyledi.

Gecenin finalinde ise şampiyonluk pastası Erbil Arkın ve misafirleri tarafından meşaleler ve havai fişek gösterileri eşliğinde kesildi.

Erbil Arkın'ın yakın dostları, ailesi ve çalışanlarının birlikte eğlendiği gecede coşku hiç dinmedi.